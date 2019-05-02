Экономика

09:52 02.05.2019

Британцы все чаще выбирают направления за пределами ЕС для летнего отдыха

2 мин читать
Британцы все чаще выбирают направления за пределами ЕС для летнего отдыха

Неопределенность, связанная с Brexit, привела к изменению туристических планов британцев: все больше людей выбирает для летних отпусков направления за пределами Евросоюза, сообщает Thomas Cook.

По данным туроператора, 48% комплексных туров, забронированных британцами на лето 2019 года, приходится на страны за пределами еврозоны - это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

В Thomas Cook объясняют сложившуюся ситуацию "политическим хаосом" в Великобритании, наблюдающимся последний год, отмечая, что британцы откладывают принятие решений о том, когда и куда ехать отдыхать из-за "затянувшейся неопределенности относительно характера и сроков выхода Великобритании из ЕС".

"Ослабление фунта стерлингов относительно евро, вероятнее всего, стало причиной желания британцев выбрать для отдыха более далекие страны, - говорится в сообщении Thomas Cook. - Почти 50% опрошенных заявили, что следят за обменным курсом более внимательно, чем в прошлые годы".

Предполагалось, что Великобритания выйдет из Евросоюза в конце марта текущего года после двух лет переговоров, однако Лондон получил отсрочку от ЕС до 31 октября 2019 года.

В Thomas Cook отметили рост популярности пакетов "все включено", что в компании объясняют желанием клиентов зафиксировать на определенном уровне расходы на еду и напитки на случай дальнейшего ослабления фунта.

Турция и Тунис оказались в наибольшем выигрыше в связи со сложившейся ситуацией, отмечают в Thomas Cook.

Так, Турция вышла на второе место в списке наиболее популярных среди британцев направлений для летнего отдыха, обогнав Грецию. Кроме того, на долю Турции приходится четверть всех авиабилетов Thomas Cook Airlines, приобретенных к настоящему времени.

Спрос на комплексные туры в Тунис подскочил в два раза, спрос на авиабилеты в эту страну вырос в четыре раза.

В пятерку наиболее популярных среди британцев направлений для летнего отдыха вошли Испания, Турция, Греция, США и Кипр.

Исследование консалтинговой компании Begbies Traynor Group Plc показывает, что неопределенность вокруг Brexit оказывает все большее давление на компании сферы недвижимости и финансового сектора.

Число компаний, находящихся в состоянии "критического стресса", являющегося предвестником банкротства, в первом квартале 2019 года выросло на 17% по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорится в обзоре Begbies Traynor.

"Многие британские компании в настоящее время в тупике, и они откладывают принятие крупных решений об инвестициях. Потребители также откладывают крупные покупки, и все это вместе создает все более серьезный стресс во многих секторах", - отмечает партнер Begbies Traynor Джулия Палмер.

По оценкам Begbies Traynor, более 480 тыс. компаний в Великобритании находились в состоянии серьезного стресса на конец марта, что эквивалентно 14% всего активного бизнеса в стране.

Теги: #великобритания #туризм #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 01.05.2019
Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

23:41 30.04.2019
Евросоюз приложит усилия для восстановления демократии в Венесуэле

Евросоюз приложит усилия для восстановления демократии в Венесуэле

17:20 30.04.2019
Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс прибудет в Украину летом

Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс прибудет в Украину летом

11:05 27.04.2019
Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть

Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть

09:49 26.04.2019
Страны ЕС в СБ ООН критикуют решение РФ упростить предоставление гражданства жителям Донбасса

Страны ЕС в СБ ООН критикуют решение РФ упростить предоставление гражданства жителям Донбасса

01:59 26.04.2019
ЕС будет оценивать Украину по реальным делам, а не по лозунгам и обещаниям, к которым уже привыкли – глава МИД Литвы

ЕС будет оценивать Украину по реальным делам, а не по лозунгам и обещаниям, к которым уже привыкли – глава МИД Литвы

23:53 25.04.2019
Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО

Франция, Германия и Великобритания в ООН осудили упрощение предоставления российского гражданства украинцам в ОРДЛО

21:22 25.04.2019
ЕС и Япония поддерживают суверенитет Украины - Туск

ЕС и Япония поддерживают суверенитет Украины - Туск

18:25 25.04.2019
Президент Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра этого вопроса в июне

Президент Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра этого вопроса в июне

13:35 25.04.2019
Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

Выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО является посягательством на суверенитет Украины со стороны России – заявление ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти

НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн "грязной" нефти

Чистую нефть в Беларуси ждут ближе к полуночи 2 мая

"Нафтогаз" ударил по SPV евробондов Газпрома - люксембургской Gaz Capital S.A.

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр финансов и экономики Аджарии: мы заинтересованы в круглогодичном авиасообщении с Украиной

ПриватБанк перечислит в госбюджет 11,52 млрд грн дивидендов за 2018 год

Ривненская АЭС подключила второй блок к сети после завершения планового ремонта

Украина и Турция в ходе IDEF-2019 договорились о поставках украинских ПТУР "Конус" для турецких основных боевых танков

"Киевстар" в I кв. увеличил доход на 20,2%

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти

ЦГОК в 2018 г. сократил прибыль на 16,8%

НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

Порядок возобновления транзита нефти согласован операторами трубопровода "Дружба"

Минфин США готов оказать помощь для быстрого восстановления экономики Венесуэлы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА