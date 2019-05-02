Британцы все чаще выбирают направления за пределами ЕС для летнего отдыха

Неопределенность, связанная с Brexit, привела к изменению туристических планов британцев: все больше людей выбирает для летних отпусков направления за пределами Евросоюза, сообщает Thomas Cook.

По данным туроператора, 48% комплексных туров, забронированных британцами на лето 2019 года, приходится на страны за пределами еврозоны - это на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

В Thomas Cook объясняют сложившуюся ситуацию "политическим хаосом" в Великобритании, наблюдающимся последний год, отмечая, что британцы откладывают принятие решений о том, когда и куда ехать отдыхать из-за "затянувшейся неопределенности относительно характера и сроков выхода Великобритании из ЕС".

"Ослабление фунта стерлингов относительно евро, вероятнее всего, стало причиной желания британцев выбрать для отдыха более далекие страны, - говорится в сообщении Thomas Cook. - Почти 50% опрошенных заявили, что следят за обменным курсом более внимательно, чем в прошлые годы".

Предполагалось, что Великобритания выйдет из Евросоюза в конце марта текущего года после двух лет переговоров, однако Лондон получил отсрочку от ЕС до 31 октября 2019 года.

В Thomas Cook отметили рост популярности пакетов "все включено", что в компании объясняют желанием клиентов зафиксировать на определенном уровне расходы на еду и напитки на случай дальнейшего ослабления фунта.

Турция и Тунис оказались в наибольшем выигрыше в связи со сложившейся ситуацией, отмечают в Thomas Cook.

Так, Турция вышла на второе место в списке наиболее популярных среди британцев направлений для летнего отдыха, обогнав Грецию. Кроме того, на долю Турции приходится четверть всех авиабилетов Thomas Cook Airlines, приобретенных к настоящему времени.

Спрос на комплексные туры в Тунис подскочил в два раза, спрос на авиабилеты в эту страну вырос в четыре раза.

В пятерку наиболее популярных среди британцев направлений для летнего отдыха вошли Испания, Турция, Греция, США и Кипр.

Исследование консалтинговой компании Begbies Traynor Group Plc показывает, что неопределенность вокруг Brexit оказывает все большее давление на компании сферы недвижимости и финансового сектора.

Число компаний, находящихся в состоянии "критического стресса", являющегося предвестником банкротства, в первом квартале 2019 года выросло на 17% по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорится в обзоре Begbies Traynor.

"Многие британские компании в настоящее время в тупике, и они откладывают принятие крупных решений об инвестициях. Потребители также откладывают крупные покупки, и все это вместе создает все более серьезный стресс во многих секторах", - отмечает партнер Begbies Traynor Джулия Палмер.

По оценкам Begbies Traynor, более 480 тыс. компаний в Великобритании находились в состоянии серьезного стресса на конец марта, что эквивалентно 14% всего активного бизнеса в стране.