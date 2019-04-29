"Нафтогаз" ударил по SPV евробондов Газпрома - люксембургской Gaz Capital S.A.

"Нафтогаз Украины" в попытке взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, предпринял шаги в юрисдикции Люксембурга, где зарегистрирован эмитент еврооблигаций "Газпрома", а также отделения банков - организаторов крупных синдицированных кредитов монополии.

В отчете "Газпрома" по МСФО сообщается: "15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в г. Люксембурге". В отчете перечисляются такие люксембургские кредиторы, как Deutsche Bank Luxembourg S.A и Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.

ПАО "Газпром" 15 апреля 2019 года в целях защиты своих прав обратилось в суд г. Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс, отмечает монополия.

Заявление "Нафтогаза" последовало через неделю после того, как "Газпром" разместил 7-летние евробонды на $1,25 млрд на SPV Gaz Capital.

В марте "Газпром" провел встречи с инвесторами в Швейцарии, но размещение за встречами пока не последовало. Одной из причин называется необходимость дальнейшей доработки эмиссионных документов. Также среди причин паузы в финансовой активности концерна может быть смена руководства финансового блока: в апреле Фамил Садыгов из Газпромбанка (MOEX: GZPR) сменил Андрея Круглова на посту заместителя председателя правления "Газпрома".

Тем не менее, хотя с начала февраля "Газпром" пока не делал новых публичных внешних заимствований, отчет "Газпрома" подтверждает продолжающуюся активную работу с Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.