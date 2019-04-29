Экономика

11:28 29.04.2019

Ferrexpo назвала причины ухода Deloitte и отставки двух директоров, акции выросли на 9,6%

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Ferrexpo назвала причины ухода Deloitte и отставки двух директоров, акции выросли на 9,6%

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, ЕГОК), выпустила расширенное заявление о причинах отказа международной аудиторской компании Deloitte LLP от продолжения работы в качестве аудитора Ferrexpo, а также отказе двух неисполнительных директоров Ferrexpo - Мэри Рейли (Mary Reilly) и Берт Накэн (Bert Nacken) - баллотироваться на следующий срок в совет директоров компании на очередном собрании акционеров 7 июня 2019 года.

Как сообщила компания на Лондонской фондовой бирже в понедельник, Ferrexpo открыта к диалогу с инвесторами, обсуждению всех вопросов, продолжает стабильно работать, а также ищет нового аудитора и членов дирекции.

При этом отмечается, что после объявления 26 апреля 2019 года об отставке Deloitte LLP в качестве аудиторов группы с немедленным вступлением решения в силу, у директоров Ferrexpo появилась возможность рассмотреть и проанализировать заявление о причинах, предоставленное Deloitte, и опубликовать их сегодня в полном объеме для информирования всех акционеров.

По состоянию на 8:44 понедельника (по лондонскому времени) акции Ferrexpo подорожали на 9,6% - до 2,11 фунта стерлинга за штуку.

"Директора принимают к сведению причины, по которым Deloitte уходит в отставку (которые прилагаются к настоящему объявлению), и, в частности, мнение Deloitte о том, что компания задержала начало независимой проверки благотворительных пожертвований группы для Blooming Land. Компания сформировала свое собственное обоснованное мнение и считает, что она начала официальную независимую проверку в надлежащее время с учетом других шагов, которые она предпринимала, и всех сопутствующих обстоятельств", - говорится в заявлении компании на бирже.

При этом Ferrexpo приводит дополнительную информацию в ответ на приведенные Deloitte причины своей отставки.

Так, Ferrexpo констатирует, что группа прекратила пожертвования в пользу Blooming Land в мае 2018 года. В июне 2018 года Ferrexpo попросила Deloitte просмотреть проверенные финансовые отчеты Blooming Land за 2017 год и доложить директорам, среди прочего, о степени зависимости, которую можно было бы увидеть за этими счетами.

Также сообщается, что результаты деятельности Ferrexpo за полугодие были опубликованы 1 августа 2018 года после обзора Deloitte. Как отмечается в этом документе, проверка Deloitte не указала на какие-либо вопросы, которые заставили Deloitte полагать, что результаты полугодия не были подготовлены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, правилами раскрытия информации и правилами прозрачности FCA.

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Теги: #ferrexpo #deloitte
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