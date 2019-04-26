МАУ в 2018г увеличила выручку на 22,7%, но денпоток от опердеятельности стал отрицательным – отчет

ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), крупнейший украинский авиаперевозчик, в 2018 году увеличило выручку на 22,7% – до 27,12 млрд грн, сообщается в годовом отчете компании, обнародованном на сайте.

Согласно ему, чистый убыток МАУ за 2018 год, как и сообщалось, составил 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания в 2018 году сократила валовую прибыль в 20 раз – до 85,01 млн грн, ее операционный убыток вырос в 4,3 раза – до 2 млрд 757,52 млн грн.

Согласно отчету, остаток средств на конец минувшего года составлял 160,95 млн грн по сравнению с 260,94 млн грн годом ранее. Это связано с тем, что чистый денежный поток от операционной деятельности стал отрицательным – 57,02 млн грн против положительного результата в 362,02 млн грн за 2017 год.

В то же время МАУ удалось получить 350,88 млн грн чистого денежного потока от финансовой деятельности ("минус" 8,14 млн грн в 2017 году), что почти компенсировало чистые затраты на инвестдеятельность в 380,85 млн грн (412,21 млн грн). Этого удалось добиться за счет привлечения 289,8 млн грн займов и продажи доли в дочернем предприятии на 140 млн грн.

В материалах отмечается, что отрицательная расчетная стоимость чистый активов авиакомпании за 2018 год выросла более чем вдвое – до 5 млрд 240,47 млн грн.

Согласно отчету, стоимость используемых МАУ транспортных средств за минувший год увеличилась на 40,7% – до 28,69 млрд грн, однако они почти все являются арендованными (стоимость собственных снизилась вдвое – до 0,5 млн грн.).

В разделе об обязательствах авиакомпания указала два просроченных кредита банков на 650,4 млн грн и векселя на 299,5 млн грн.

Как сообщалось, авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

МАУ с ее авиапарком в 42 самолета различных модификаций в 2018 году перевезла свыше 8 млн пассажиров, что на 15% превысило показатель 2017 года. Доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах МАУ составила 53%.

За 2018 год перевозчик выполнил 61,5 тыс. рейсов, что на 9% больше, чем в 2017 году, коэффициент занятости пассажирских кресел составил 81%.