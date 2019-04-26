Украина может получить транш МВФ в июне

Украина может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ) в июне, сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Скорее всего, в июне (Украина может получить транш - ИФ), поскольку если они (миссия МВФ - ИФ) приезжают в мае, то просто технически не успеют (предоставить транш в мае - ИФ)", - сказала она в интервью изданию "Левый берег" в пятницу.

По словам Е.Рожковой, первым для МВФ неожиданным и неприятным сюрпризом была отмена в Украине статьи "о незаконном обогащении", вторым - ситуация с решениями судов по ПриватБанку.

"Естественно, мы их проинформировали о событиях и о том, что сначала нам нужно получить решения судов и только после этого мы сможем комментировать какую-то юридическую позицию, аргументы судов…Как известно, свои решения МВФ принимает на совете директоров. На борд приходит миссия, отчитывается о поездке, о результатах работы заемщика. Что они скажут на этот раз: посмотрите, они разворачивают реформу в обратную сторону?", - сказала она.

Как сообщалось со ссылкой на советника победившего в президентских выборах Владимира Зеленского экс-министра финансов Александра Данилюка, команда В.Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand-by МВФ в мае 2019 года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.