Украина приостановила транзит российской нефти в Европу

АО "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти магистральным нефтепроводом "Мозырь-Броды" в 21:43 четверга.

"Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, "Укртранснафта" имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не сдержала выполнения своих обязанностей", - говорится в сообщении "Укртранснафты".

Кроме того, "Укртранснафта" прибегла к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

В "Укртранснафте" затруднились назвать возможные сроки возобновления транзита российской нефти, напомнив, что обсуждение ситуации операторами МН "Дружба" запланировано в полдень пятницы в Минске.

По словам собеседника агентства "Интерфакс-Украина" в компании, европейские контрагенты уже заявили о неготовности принимать некачественную нефть. При этом ее хранение "Укртранснафтой" в своем резервуарном парке в Бродах наверняка навредит оборудованию.