Индустриалбанк не будет выплачивать акционерам дивиденды за 2018 год

Индустриалбанк (Киев) решил не выплачивать акционерам дивиденды за 2018 год, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка со ссылкой на решение собрания акционеров в среду.

"На собрании акционеров 24 апреля принято решение не выплачивать дивиденды. Чистая прибыль банка в 2018 году составила 14,51 млн грн, из которой 5% будет направлено в резервный фонд, оставшаяся часть прибыли остается нераспределенной", - сказал представитель пресс-службы.

Экспресс-Банк был объединен с Индустриалбанком в декабре 2017 года.

Индустриалбанк основан в 1990 году. По данным НБУ, на 1 января 2019 года Роза Дворецкая прямо и опосредованно владела 69,803132% акций.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года по размеру общих активов (5,519 млрд грн) Индустриалбанк занимал 26-е место среди 77 действовавших в стране банков.