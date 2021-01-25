Глава правления Индустриалбанка Марковский уволился по согласию сторон

Наблюдательный совет Индустриалбанка (Киев) 22 января прекратил полномочия главы правления Александра Марковского, который пребывал на должность с 10 июля 2020 года, по согласию сторон.

Согласно сообщению в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, исполнять его обязанности назначен первый замглавы, член правления Михаил Довбенко.

По информации банка, Довбенко был первым заместителем главы комитета Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности с декабря 2014 по август 2019 года, с 14 января по 11 марта 2020 года работал первым замглавы Индустриалбанка, а с 12 марта по 3 сентября Довбенко работал в банке советником набсовета, после чего 4 сентября был повторно назначен первым замглавы.

Индустриалбанк основан в 1990 году. В декабре 2017 года был объединен с Экспресс-Банком.

По данным НБУ, на начало 2020 года основными акционерами банка прямо или опосредовано были Роза Дворецкая – 69,803131%, государство через НАК "Нафтогаз Украины" - 7,79148%, Александр Рабцун – 5,352989%, Артур Абдинов - 4,147696%, Игорь Дворецкий - 2,893568%, Елена Ланда - 2,677664% и Олег Кирилюк - 2,354455%.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (4,389 млрд грн) Индустриалбанк занимал 30-е место среди 74 действовавших в стране банков.