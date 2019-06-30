НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ "Индустриалбанк" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.

"Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – отмечается в сообщении регулятора на его сайте.

НБУ указывает, что в дальнейшем эти средства средствами инкассации этих банков доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов, хотя в официальных источниках имеется информация, что такие обособленные подразделения на момент заключения договоров на услуги инкассации не существовали.

Центробанк уточняет, что средства были получены клиентами Индустриалбанка от других юрлиц преимущественно как уступка права требования или в качестве расчета за ценные бумаги по внебиржевым сделкам без соблюдения принципа "поставка против платежа" по цене, которая до 36 раз превышала номинальную стоимость.

Помимо того выданные физлицам кредиты за счет указанных средств не погашались и не обслуживаются, добавляет НБУ.

Он также отмечает, что Индустриалбанк не осуществляет мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию о вышеупомянутых клиентах и сути указанных финансовых операций.

"К тому же в отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности", – говорится в сообщении регулятора.

Индустриалбанк основан в 1990 году. В декабре 2017 года был объединен с Экспресс-Банком.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года по размеру общих активов (5,519 млрд грн) Индустриалбанк занимал 26-е место среди 77 действовавших в стране банков.