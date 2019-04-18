Экономика

16:47 18.04.2019

"Метинвест" и Приазовский гостехуниверситет объединят усилия по подготовке специалистов для промышленности

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"Метинвест" и Приазовский гостехуниверситет объединят усилия по подготовке специалистов для промышленности

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" подписала меморандум о сотрудничестве с Приазовским государственным техническим университетом (ПГТУ, Мариуполь), что позволит объединить стремление металлургического бизнеса и педагогов мариупольского вуза в развитии профильного обучения и подготовке востребованных молодых специалистов.

Как сообщается в пресс-релизе группы в четверг, новый формат сотрудничества предусматривает развитие взаимодействия компании и вуза по организации и проведению курсов по подготовке к ВНО, курсов в рамках STEM-образования школьников, внедрение дуальной формы обучения на базе университета и предприятий компании, организации практики и стажировок студентов и преподавателей, а также поощрение лучших студентов профильных специальностей в рамках стипендиальной программы группы "Метинвест".

При этом отмечается, что благодаря инвестициям группы будет модернизирована и учебная база кафедр металлургического направления. Первый шаг сделан: вузу переданы тренажеры-имитаторы по доменному и конвертерному производству, а также электронные учебные курсы по металлургическим процессам.

И.о. директора по персоналу и социальной политике "Метинвест" Александр Пимкин уточнил, что группа взяла на себя инициативу и фактически первая в стране делает качественные изменения в области образования, определяя перспективу на годы вперед.

"Меморандумом с ПГТИ мы заложили платформу для нашего будущего сотрудничества, на которой будем вместе развивать науку, строить новую программу развития молодых специалистов и укреплять промышленный потенциал Украины. Компьютерный класс с модуляторами производства - это только один из примеров. Мы продолжим создание лабораторий, в которых студенты смогут практически поработать с разными металлургическими процессами и технологиями. Мы готовы инвестировать в развитие талантливой и амбициозной молодежи. Будущее возможно строить только с заинтересованными людьми — с теми, кто стремиться создавать что-то новое, интересное и прогрессивное", - констатирует А.Пимкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь ректор ПГТИ, доктор технических наук, профессор Вячеслав Волошин отметил, что "Метинвест" - ключевой работодатель для выпускников университета.

"Многие из наших студентов проходят практику на предприятиях компании, и затем остаются там работать. Учитывая положительный опыт многолетнего сотрудничества с металлургами, новый документ продолжает уже начатые проекты и расширяет возможности для внедрения свежих инициатив, в частности, поощрения лучших студентов в рамках новой стипендиальной программы нашего партнера – группы "Метинвест", - резюмировал ректор.

Как сообщалось, "Метинвест" инициировал разработку карты профессий для металлургии, подписав меморандум о сотрудничестве в сфере карьерного развития в сфере металлургии и горного дела с общественной организацией "Центр "Развитие КСО". Разработать карту профессий стороны намерены в 2019 году.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В 2018 году группа получила $11,88 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 21%.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #украина
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