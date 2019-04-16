Сеть Cinema City Бориса Фуксмана победила в конкурсе на аренду кинотеатра "Киев"

ООО "Синема-Центр", управляющее кинотеатрами сети Cinema City бизнесмена и экс-совладельца телеканала "1+1" Бориса Фуксмана, победило 15 апреля в конкурсе на аренду кинотеатра "Киев" в столице с предложением 2,1 млн грн/мес.

В конкурсе также принимали участие ГО "Фонд "Молодисть", ООО "Планета Кино", ООО "Сантини Фьюжин" и ЧАО "Мультиплекс-Холдинг".

Согласно условиям договора, срок действия аренды составляет 10 лет, запрещено менять назначения здания. Кроме того, кинотеатр должен сохранить фестивальное и арт-хаусное направление.

"Кинотеатр "Киев" - это жемчужина столицы и знаковый для всех горожан кинотеатр. Поэтому для нас важно сохранить его уникальность, его зрителей, а значит его фестивальный профиль. Городские власти совместно с общественностью, а также по рекомендациям департамента культуры прописали условия конкурса так, чтобы за кинотеатром в дальнейшем было сохранено его фестивальное и арт-хаусное направление. Мы ожидаем, что новый арендатор, я обращаюсь к участникам конкурса, будет исполнять установленные условия конкурса, за чем город будет пристально следить", – отметил замглавы КГГА Владимир Слончак во время конкурсного заседания.

По его словам, площадь кинотеатра – более 7,3 тыс. кв. м. При этом предыдущий арендатор платил 47 тыс. грн/мес. "Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения возрастут в 45 раз", – добавил он.

Как сообщалось, в интервью Investory News совладелец гостиницы Hilton в Киеве и сети кинотеатров Cinema City Б.Фуксман сообщил о приостановке инвестиционных проектов в строительстве на территории Украины.

По его словам, такое решение было принято в связи с политико-экономической ситуацией в стране, отсутствием у населения достаточной покупательной способности для реализации крупных девелоперских проектов премиум-класса.

При этом сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления старых залов, а также строительства новых в торговых центрах.

ООО "Синема-Центр" создано в 2005 году. Сеть кинотеатров Cinema City по состоянию на 15 апреля 2019 года насчитывает три кинотеатра Киеве, Одессе и Тернополе.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем компании является Damsi Investment Inc. (Панама).

Уставный капитал компании составляет 37,2 млн грн.