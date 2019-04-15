Дома в Великобритании подорожали в апреле, спрос может вырасти из-за отсрочки Brexit

Цены на жилье в Великобритании в апреле 2019 года увеличилась на 1,1% по сравнению с мартом, согласно данным риэлторского портала Rightmove.

В годовом выражении снижение цен составило 0,1%, до 305,45 тыс. фунтов стерлингов ($399,77 тыс.).

При этом отмечается, что дома для семей с детьми (с тремя или четырьмя спальнями) в среднем выросли в цене на 0,7% в годовом выражении, оставаясь самым популярным сегментом рынка недвижимости.

Глава Rightmove Майлз Шипсайд полагает, что решение ЕС предоставить Великобритании отсрочку для окончательного согласования процедуры Brexit до 31 октября 2019 года может повысить спрос на недвижимость.

"Без сомнения, нас ждет еще немало поворотов, однако отсрочка может подстегнуть сомневающихся покупателей, став сигналом о наступлении периода относительной стабильности в нестабильные времена", - заявил М.Шипсайд.