Экономика

20:56 12.04.2019

БХФЗ может направить на выплату дивидендов 22,77 млн грн

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БХФЗ может направить на выплату дивидендов 22,77 млн грн

ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ, Киев) может направить на выплату дивидендов 22,772 млн грн по итогам работы в 2018 году.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке дня годового собрания акционеров, назначенного на 25 апреля, выплаты на одну акцию могут составить 2,2 тыс. грн.

Оставшиеся около 63,986 млн грн предлагается направить на развитие и реконструкцию производства.

Как сообщалось, по итогам 2018 года БХФЗ сократил чистую прибыль на 16,96% по сравнению с 2017 годом – до 86,758 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность составила 326,23 млн грн.

Активы компании увеличились на 17,36% - до 1,786 млрд грн. Собственный капитал вырос на 12,47% - до 1,449 млрд грн.

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным в системе раскрытия НКЦБФР, 30,77% акций БХФЗ принадлежит ЧАО "Фармфирма "Дарница", а компаниям "Белдор Груп С.А." и "Леник Груп С.А." (обе – Британские Виргинские о-ва) – соответственно 21,2636% и 20,3169%.

Теги: #фармпроизводство #дивиденды #бхфз
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