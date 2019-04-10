Экономика

19:17 10.04.2019

МВФ ожидает ослабления гривни в 2019 г. до 28,68 грн/$1 и в 2020 г. до 29,96 грн/$1

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МВФ ожидает ослабления гривни в 2019 г. до 28,68 грн/$1 и в 2020 г. до 29,96 грн/$1

Международный валютный фонд (МВФ) в обновленном World Economic Outlook (WEO) при пересчете ВВП из гривни в доллары для 2019 года использует среднегодовой курс 28,681 грн/$1, а для 2020 года – 29,958 грн/$1, что почти соответствует предыдущим оценкам от октября прошлого года.

Тогда МВФ предполагал снижение курса гривни в 2019 году до 28,655 грн/$1, а в 2020 году – до 29,925 грн/$1.

Согласно обновленным оценкам МВФ, в 2021 году украинская валюта может подешеветь до 30,55 грн/$1, в 2022 году – до 31,01 грн/$1, в 2023 году – до 31,47 грн/$1 и в 2024 году – до 31,94 грн/$1.

За это время номинальный ВВП Украины в долларах вырастет со $134,89 млрд в этом году до $206,73 млрд в 2024 году, допускают эксперты Фонда.

Согласно обнародованным МВФ данным, в минувшем году долларовый ВВП Украины достиг $124,6 млрд по сравнению с $112,13 млрд в 2017 году при небольшом ослаблении гривни – до 27,19 грн/$1 с 26,6 грн/$1.

Как сообщалось, госбюджет-2019 построен на прогнозе среднегодового курса гривни 29,3 грн/$1.

Теги: #курс #гривня #мвф
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