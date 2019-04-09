Всемирный банк оценил денежные переводы в Украину в 2018г в рекордные $14 млрд

Объемы денежных переводов в Украину в 2018 году выросли на 19% и достигли рекордного уровня в $14 млрд, сообщается в пресс-релизе Всемирного банка.

"Этот всплеск в Украине также отражает пересмотренную методологию оценки входящих денежных переводов, а также рост спроса в соседних странах на рабочих-мигрантов", – отмечается в документе.

Согласно ему, Украина является крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европы и Центральной Азии, в котором в целомь за минувший год они увеличилис на 11% – до $59 млрд.

По оценкам ВБ, официально зарегистрированные ежегодные потоки денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 году достигли $529 млрд, увеличившись на 9,6% по сравнению с предыдущим рекордным максимумом в $483 млрд в 2017 году

Согласно данным НБУ, в минувшем году частные денежные переводы в Украину по методологии платежного баланса достигли рекордных $10,89 млрд, что на 17,5% превышает показатель 2017 года и составляет около 8,3% ВВП по сравнению с 8,2% ВВП годом ранее.