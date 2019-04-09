Экономика

13:58 09.04.2019

"Северный поток 2" построен на 40%

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"Северный поток 2" построен на 40%

По дну Балтийского моря уложено 978 км труб - 40% от общей протяженности газопровода "Северный поток 2", сообщает "Газпром".
Во вторник в Санкт-Петербурге в рамках V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Франции в РФ Сильви Берманн.
Франция является одним из ключевых рынков "Газпрома" в Европе. За пять лет объем экспорта в страну вырос на 58% и в 2018 году достиг 12,9 млрд куб. м.

Теги: #северный_поток #газпром
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