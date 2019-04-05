Экономика

11:30 05.04.2019

Джефф Безос останется крупнейшим акционером Amazon после развода

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Джефф Безос останется крупнейшим акционером Amazon после развода

Американский миллиардер Джефф Безос сохранит контроль над основанным им интернет-ритейлером Amazon.com после развода с женой Маккензи, пишет Financial Times.

Дж.Безос останется владельцем 75% принадлежащих ему акций Amazon, тогда как его жена получит оставшуюся часть, стоимость которой оценивается в $35 млрд, и передаст мужу все голосующие права. Также она уступит Дж.Безосу все бумаги газеты Washington Post и компании Blue Origin, занимающейся космическими технологиями.

Сумма, которая отойдет Маккензи после развода, войдет в число крупнейших сделок в истории. В частности, это больше, чем крупнейшее на данный момент IPO - в 2014 году китайская Alibaba привлекла в ходе первичного размещения акций $25 млрд.

Дж.Безос объявил о разводе с женой в январе, до этого пара прожила в браке 25 лет. Они подали документы в суд в четверг, и ожидается, что процедура расторжения брака займет порядка трех месяцев. Пара остается в хороших отношениях и намерена вместе воспитывать детей.

После развода Дж.Безос, скорее всего, сохранит первое место в списке самых богатых людей в мире - оставшиеся у него 12% акций Amazon оцениваются в $107 млрд. Тем временем Маккензи с 4% акций компании станет третьей в списке среди женщин, уступив только Франсуазе Беттанкур, наследнице империи L'Oreal, и дочери основателя ритейлера Walmart Элис Уолтон.

Акции Amazon слабо меняются в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 21%, до $894 млрд. По этому показателю Amazon уступает только Apple ($921 млрд) и Microsoft ($920 млрд).

Теги: #джефф_безос #amazon
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