Экономика

17:49 04.04.2019

АМКУ оштрафовал 22 компании на 869 млн грн за нарушения в тендерах на закупку питания для Минобороны

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АМКУ оштрафовал 22 компании на 869 млн грн за нарушения в тендерах на закупку питания для Минобороны

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал 22 поставщиков услуг питания на 869,265 млн грн за антиконкурентные согласованные действия в аукционах Министерства обороны на закупку питания, сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"Сегодня, 4 апреля 2019 года, на заседании комитета рассмотрено дело о нарушении 24 субъектами хозяйствования законодательства о защите экономической конкуренции… в виде совершения антиконкурентных согласованных действия, которые касаются искажения результатов электронных реверсивных аукционов по предоставлению услуг обеспечения питанием по контракту, которые проводило Министерство обороны при помощи системы электронных закупок ProZorro", – написала она в соцсети Facebook в четверг.

По ее словам, из 24 компаний виновными были признаны 22.

Речь идет о семи тендерах ожидаемой стоимостью свыше 2,5 млрд грн на закупку питания, услуг по обеспечению питания, продуктами питания личного состава военных частей Вооруженных Сил Украины, уточнила А.Загребельская.

Участники указанных тендеров отозвали около 70 тендерных предложений, несмотря на то, что их предложения были наиболее экономически выгодными и могли бы победить в аукционе.

"В результате отзыва более экономически выгодных предложений победителями стали компании с большей ценой (в том числе победу получили компании, которые занимали более чем десятую позицию в рейтинге по стоимости предложения)", – пояснила госуполномоченный АМКУ.

Она подчеркнула, что отзыв предложений был синхронным и совпал по времени.

Помимо этого, АМКУ нашел совпадения адресов некоторых указанных компаний, у некоторых – одних и тех же сотрудников. Отдельные компании использовали тот же самый IP-адрес для участия в торгах, одно и то же контактное лицо.

Комитет также принял решение о выделении в отдельное производство материалов по закупке услуг питания Киевского национального университета им.Т.Шевченко, в которой принимали участие ООО "Комплекс "Рико" и "Пырятынский деликатес", добавила А.Загребелская.

Теги: #минобороны #украина #штраф #амку
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