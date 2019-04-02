"ДТЭК Нефтегаз" приступил к программе глубокого бурения в Полтавской области

"ДТЭК Нефтегаз" начал на Мачухском месторождении (Полтавская обл.) реализацию программы глубокого бурения, в рамках которой запланировано бурение четырех разведочных и двух поисковых скважин, сообщила пресс-служба компании.

Так, в марте ПО "Белоруснефть" приступило к бурению скважины № 53 с проектной глубиной 5,850 тыс. м.

Компания Sсhlumberger (США) предоставляет винтовые забойные двигатели и услуги каротажа в процессе бурения, Voestalpine (Австрия) – обсадные колонны. Долотный сервис и сервис станции геолого-технологических исследований осуществяет Endevour (представитель американской National Oilwell Varco, NOV).

"На протяжении четырех лет мы системно инвестировали в исследования по изучению данной площади для планирования глубокого бурения с целью освоения запасов месторождения и разведки его более глубоких горизонтов. Общая сумма инвестиций в исследование Мачухского месторождения составила более 300 млн грн. Наша долгосрочная цель в рамках данного участка – переход на новые глубинные горизонты более 7 тыс. м, где до нас еще никто не добывал газ в Украине", – цитирует пресс-служба компании слова гендиректора Игоря Щурова.

Как сообщалось, по итогам 2018 года компания добыла 1,649 млрд куб. м природного газа, что практически соответствует показателю в 2017 года (1,65 млрд куб. м). В 2019 "ДТЭК Нефтегаз" году намерена в два раза увеличить инвестиции в добычу по сравнению с 2018 годом – до 3 млрд грн. Ранее компания сообщала о планах начать программу добычу газа с глубины 7 тыс. м.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". В портфель активов компании входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.