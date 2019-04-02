Boeing может завершить обновление ПО для 737 MAX в "ближайшие недели"

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".

"FAA рассчитывает получить окончательный пакет обновленного программного обеспечения Boeing в ближайшие недели для утверждения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиарегулятора.

Уточняется, что Boeing необходимо время для дополнительной работы в результате продолжающегося обзора системы управления полетом 737 MAX, чтобы убедиться, что компания определила и надлежащим образом рассмотрела все соответствующие вопросы.

"По получении FAA подвергнет завершенное представление Boeing тщательному обзору безопасности. FAA не будет утверждать программное обеспечение для установки, пока агентство не будет удовлетворено представлением", - следует из заявления.

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В результате многие страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

Как сообщалось, Минтранс США проводит расследование в отношении того, на каком основании американское Управление гражданской авиации санкционировало эксплуатацию самолетов Boeing-737 семейства МАХ. Расследование касается, главным образом, системы MCAS. По данным властей, именно эта система могла стать причиной катастроф в Индонезии и Эфиопии. Ее внедрение стало необходимым из-за особенностей конструкции нового Boeing.