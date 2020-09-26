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15:25 26.09.2020

Запрет на учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов будет действовать с 26 сентября – премьер Украины

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Запрет на учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов будет действовать с 26 сентября – премьер Украины

На время проведения расследования катастрофы военного самолета в Харьковской области с 26 сентября будет действовать запрет на учебные полеты самолетов АН-26 и их аналогов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня президент Украины дал поручение запретить учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов. Данное поручение адресую министру обороны", - сказал он на внеочередном заседании правительства в субботу.

Шмыгаль пояснил, что запрет устанавливается с 26 сентября на время проведения расследования и выяснения причин авиакатастрофы в Чугуеве.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, один курсант выжил.

По информации Госбюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #шмыгаль #авиакатастрофы #ан_26 #харьковская_область
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Интерфакс-Украина
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