Экономика

15:37 01.04.2019

Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю - Goldman Sachs

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Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю - Goldman Sachs

 Ущерб британской экономике от решения покинуть Евросоюз составляет порядка 600 млн фунтов стерлингов ($786,5 млн) в неделю, по оценкам аналитиков банка Goldman Sachs.

Согласно подсчетам, в настоящее время ВВП Великобритании примерно на 2,4% меньше, чем гипотетический показатель, рассчитанный при условии, что на референдуме 2016 года страна решила бы остаться в составе ЕС.

"Главные потери концентрируются в сфере инвестиций и потребительских расходов", - отметил экономист Goldman Sachs Свен Яри Стен.

В последние недели правительство Великобритании трижды выносило на голосование законопроект о Brexit, однако парламентарии трижды его отклонили. Евросоюз предоставил отсрочку до 12 апреля, и в случае, если власти не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

По мнению экономистов Goldman Sachs, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, это приведет к еще большим потерям за счет падения курса фунта стерлингов. При этом, если страна все же решит остаться в составе Евросоюза, подъем ее экономики ускорится, что компенсирует нанесенный ущерб.

Теги: #великобритания #brexit #ущерб
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