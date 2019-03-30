Тарифы "Укрзализныци" выросли на 14,2%, компания открыла специнвестсчет для аккумулирования средств

АО "Укрзализныця" с 30 марта проиндексировала тарифы на железнодорожные грузоперевозки на 14,2%, соответствующее сообщение было опубликовано в субботу в газете "Урядовый курьер".

Ранее планировалось, что индексация состоится с 1 апреля 2019 года.

"Индексация с 30-го марта тарифов на грузовые перевозки - это первый этап на пути к введению постоянно действующей модели автоматической индексации тарифов на индекс цен производителей промышленной продукции. Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана "Укрзализныцей" совместно с участниками рынка до 1-го июля 2019 года", - прокомментировал публикацию директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

По словам А.Рязанцева, тариф на грузовые перевозки проиндексирован на уровень индекса цен производителей промышленной продукции впервые в истории, что справедливо по отношению как к "Укрзализныце", так и к грузоотправителям.

"Укрзализныця" уже открыла специальный инвестиционный счет, на котором будут аккумулироваться средства от индексации тарифов, что позволит компании эффективнее сотрудничать с рынком в вопросах использования полученных финансовых ресурсов", - подчеркнул финдиректор компании.

Следующим шагом на пути совершенствования тарифной политики в компании считают введение автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

"Сегодня уже не стоит вопрос о целесообразности введения автоматической индексации тарифов. Остается только решить, в какие сроки это будет сделано, поскольку общая система тарифообразования, как обсуждалось на совещании в Государственной регуляторной службе Украины, будет разработана "Укрзализныцей" совместно с участниками рынка и государственными органами до 1 июля 2019 и должна устранить все несовершенства существующей системы", - подчеркнул А.Рязанцев.

Он также добавил, что со своей стороны "Укрзализныця" уже предложила участникам рынка регулярную ежеквартальную индексацию по фактическим изменениям индекса цен производителей промышленной продукции.

Также, по его словам, "Укрзализныця" предлагает ввести инвестиционную составляющую тарифа и сейчас ведутся работы по формуле этой составляющей.

Как сообщалось, "Укрзализныця" не планирует отказываться от ежеквартальной индексации грузовых тарифов на ранее запланированные 2,5%.

Государственная регуляторная служба Украины согласовала решение об индексации тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 14,2%, предусмотренное в ранее утвержденном Кабинетом министров финансовом плане АО "Укрзализныця" на 2019 год.

Кабинет министров Украины распоряжением №133 от 6 марта утвердил консолидированный финансовый план АО "Укрзализныця", учитывающий индексацию грузовых тарифов на 14,2% с 1 апреля 2019 года, а также автоматическую индексацию государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов и связанные с ними услуги с 1 мая на 2,5%, с 1 августа на 5%, с 1 ноября на 7,5%. Помимо этого финплан также предусматривает ежеквартальную индексацию цен на нерегулируемые государством товары (работы, услуги) на индекс цен производителей, что даст компании возможность хеджирования валютных рисков по кредитному портфелю. Также в расчете доходов от грузовых перевозок на 2019 учтена унификация тарифных классов.

Всего в 2019 году "Укрзализныця" планирует перевезти 331 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше плана на 2018 год. В итоге доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 83,991 млрд грн, что больше плана-2018 на 12 млрд грн (на 16,7%).