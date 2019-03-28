Иностранные инвесторы заинтересовались масштабным киевским проектом Lipki Island – девелопер

Проект ревитализации промышленной территории Рыбальского полуострова, который девелоперская компания City One Development (Киев) в марте представила от Украины и Киева на международной выставке MIPIM в Каннах (Франция), вызвал высокую заинтересованность международных инвесторов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в City One Development, выступающей партнером группы "ТАС" в проекте Lipki Island, компания представила на крупнейшей выставке недвижимости собственное видение создания современного городского пространства. Стоимость инвестиций в проект оцениваются в $600 млн.

"Lipki Island – пример ультрасовременной трансформации городского индустриального пространства в многофункциональной комплекс. Он был признан на MIPIM лучшим инвестиционным мега-проектом в Европе по версии издания Europaproperty. Положительные отзывы и обратная связь от международных экспертов рынка дали нам уверенность, что мы на правильном пути, наш проект - в духе мировых трендов и разработан по человекоцентричной модели. Предполагается, что общий срок реализации проекта составит около 10 лет", - рассказала менеджер по корпоративным коммуникациям компании City One Development Галина Мартыненко.

По ее словам, проект вызвал интерес иностранных инвесторов в коммерческую недвижимость.

"В контексте комплексного развития территории инвесторам интереснее заходить в такие проекты, например, в коммерческую часть, с точки зрения потенциала и понятной концепции всей территории", - отметила онa.

По мнению управляющего директора Cushman&Wakefield в Украине Ника Коттона, на рынке офисной недвижимости Киева сформировался структурный дефицит и отложенный спрос арендаторов на качественные помещения.

При этом в проекте Lipki Island предусмотрен поэтапный девелопмент офисного комплекса класса "А" арендной площадью порядка 50 тыс. кв. м в части участка, приближенной к историческому Подолу и планируемой станции метро.

"Уникальными преимуществами Lipki Island являются наличие выхода к реке Днепр по периметру проекта и центральное расположение в структуре Киева, что привлекательно как для будущих жильцов района и офисных арендаторов, так и клиентов инфраструктурных объектов. Уже сегодня мы ведем общение с потенциальными арендаторами и инвесторами в объекте и видим их интерес", - отметил Н.Коттон.

Кроме того, в проекте предусмотрено создание торгового центра микрорайонного формата и коммерческих площадей на первых этажах жилых домов.

"Большинство застройщиков жилья уделяют мало внимания концепции коммерческих помещений и проектируют ее по остаточному принципу. В данном проекте концепции коммерческих помещений в составе жилых домов уделено достаточное внимание. ТЦ микрорайонного формата также будет востребован, так как текущий тренд в Киеве - открытие и девелопмент микрорайонных ТРЦ", - рассказал директор по развитию бизнеса компании UTG Сергей Заика.

Как рассказала Г.Мартыненко, проект будет развиваться поэтапно, наращивая инфраструктуру на самом начальном этапе строительства каждой очереди проекта.

"В рамках проекта будет формироваться новая набережная линия, которая станет еще одним центром притяжения и отдыха для киевлян с ультрасовременной мариной и публичными пространствами для отдыха и спорта. Основной фокус в проектном решении – на зеленые зоны, которые займут более 50% всей территории, а также энергоэффективные решения – коммерческие здания проекта предполагают сертификацию по стандартам "зеленого" строительства LEED или BREEAM", - объяснила Г.Мартыненко.

City One Development в апреле намерена посетить отраслевую конференцию Центра Строительства городского пространства Университета Беркли (Калифорния, США), где наряду с другими участниками конференции такими как Google, Cisco, Taylor Engineering изучит внедрение "умных" и энергоэффективных решений в зданиях.

Согласно данным официального сайта Lipki Island City Resort, проект включает 36 домов этажностью от 2 до 30 этажей на 6,2 тыс. квартир. Площадь участка составляет 40 га, общая площадь комплекса – 927,7 тыс. кв. м. При этом площадь подземной части (паркинги) комплекса составит 208,3 тыс. кв. м, надземной – 719,4 тыс. кв. м. Ожидаемое количество жителей – 15,4 тыс. человек.

Кроме того, проект включает бизнес-центр общей площадью 58,2 тыс. кв. м (арендная – 43,5 тыс. кв. м), а также встроенные коммерческие помещения на 44,4 тыс. кв. м (арендная – 33,3 тыс. кв. м).

Как сообщалось, бизнесмен Сергей Тигипко в интервью журналу "Новое время" сообщил о планах построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" в Киеве жилой массив и большой торгово-офисный центр (ТОЦ).

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты) и аптечный, а также промышленность, недвижимость, венчурные проекты. Основателем "ТАС" является Сергей Тигипко.

City One Development - девелоперская компания полного цикла, которая реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под именем City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников и портфель проектов насчитывает свыше 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят: ЖК " Новопечерские Липки" (Киев), ЖК " Бульвар Фонтанов" (Киев), ЖК " Святобор" (Киев) и др.