Экономика

19:12 25.03.2019

Госдолг Украины в феврале-2019 в долларовом эквиваленте снизился на 0,02%, в гривневом - возрос на 2,76% - Минфин

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Госдолг Украины в феврале-2019 в долларовом эквиваленте снизился на 0,02%, в гривневом - возрос на 2,76% - Минфин

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2019 года снизился на 0,02% по сравнению с январем 2018 года - до $78,24 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов в понедельник.

В национальной валюте госдолг возрос на 2,76% - до 2,111 трлн грн, свидетельствуют данные Минфина.

Министерство также уточнило, что прямой государственный долг в феврале вырос на 2,5% - до 1,819 трлн грн (в долларах – на о,25%, до $67,42 млрд), в том числе внешний – на 2,91%, до 1,069 трлн грн (в долларах сократился на 0,17% - до $39,63 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 4,34% - до 292,1 млрд грн (в долларах – сократился на 1,64%, до $10,82 млрд), в том числе внешний – на 4,54%, до 281,77 млрд грн (в долларах – на 1,84%, до $10,44 млрд).

Как сообщил Минфин, основная сумма госдолга (43,05%) номинирована в долларах США, 30,31% - в гривне, 16,53% - в специальных правах заимствования, 9% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в феврале ослаб до 27 грн/$1 с 27,76 грн/$1 (на 2,8%).

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2018 год снизилось до 62,7% с 71,8%.

Теги: #статистика #госдолг
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