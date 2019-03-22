Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривней - НБУ

Украинский банк 21 марта впервые в истории финансового рынка Украины провел со своим клиентом операцию валютного свопа в формате гривня-доллар, то есть обменялся валютами с обязательством обратного обмена через определенное время, сообщил Национальный банк Украины.

"Первая тестовая транзакция была проведена банком с компанией, которая является одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции", – говорится в информации центробанка на его странице в Facebook.

Замглавы НБУ Олег Чурий в приведенном в посте комментарии напомнил, что в рамках валютной либерализации Нацбанк предоставил возможность украинскому бизнесу использовать такие инструменты минимизации собственных валютных рисков и управления ликвидностью в разных валютах, как форварды и свопы.

"Это цивилизованная мировая практика и приобщение к ней украинских предприятий, безусловно, является позитивным сигналом для экономики", - отметил О.Чурий.

Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютних операциях", который предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке.