Подразделения ГФС по результатам общественного мониторинга интернет-магазинов завела три уголовных производства и изъяли из оборота товаров на 3,5 млн грн., сообщил представитель Государственной фискальной службы по налоговой милиции Андрей Щербак во время круглого стола «E-commerce в Украине - зона повышенного риска для потребителей».

Несмотря на сложности с документированием уклонения от уплаты налогов при ввозе и реализации товаров, фискальные органы реагируют на обращения и конкретные факты, указывающие на правонарушения и расследуют дела. По словам Андрея Щербака, сложности заключаются в самом законодательстве, которое не считает уголовным преступлением товарную контрабанду: «На сегодня законодатель не оставил нам шансов для привлечения к ответственности лиц, осуществляющих так называемую товарную контрабанду. На сегодня - это не является преступлением ... Мы ограничены в документировании и привлечении к ответственности за ввоз товаров на территорию Украины в обход таможенного контроля », - комментирует налоговый милиционер.

Неоптимистично выглядит и ситуация с реализацией такого товара уже в Украине, в том числе через интернет-магазины. Сложность документирования дополняется торговлей через физических лиц предпринимательства, на которых цепочка поставки обрывается, к тому же в одном магазине может вести деятельность три - четыре ФЛПа одновременно.

«Если задать вопрос ФЛПу: «Где он взял товар и кто его ввёз в страну?» - он имеет право не отвечать и не предоставлять таких документов, так как законодательство ему это позволило», - комментирует он, почему налоговики не могут отследить и четко задокументировать уклонения от уплаты налогов.

Напомним, что в марте 2019 активисты Союза потребителей Украины презентовали исследование-мониторинг рынка e-commerce, в рамках которого осуществили закупку бытовой техники в 12 он-лайн магазинах. В результате исследования ни один из он-лайн продавцов не выдал обязательный для сложной техники на гарантии фискальный чек и 67% продукции не имели знака о прохождении оценки соответствия (на безопасность)