"Метинвест" в 2018г нарастил чистую прибыль почти вдвое, выручку - на треть

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с предыдущим годом - до $1,188 млрд с $617 млн .

Согласно обнародованным в четверг аудированным консолидированным финансовым результатам, ее выручка за год увеличилась на 33% – до $11,880 млрд с $8,931 млрд, тогда как EBITDA - на 23%, до $2,513 млрд с $2,044 млрд. Валовая прибыль увеличилась на 28% - до 2,787 млрд.

Операционный денежный поток возрос на 85% - до $1,103 млрд.

При этом общий долг компании снизился на 9% - до $2,743 млрд, объем денежных средств увеличился на 8% - до $280 млн.

Комментируя итоги 2018 года, генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что в прошлом году "Метинвест" показал сильнейшие результаты за последние четыре года, доказав, что группа действительно изменилась за счет проактивного операционного, стратегического и финансового менеджмента.

"Группа показала достойные операционные результаты: производство жидкого чугуна выросло на 3%, практически не изменилось производство стали и железорудного концентрата, тогда как кокса и угля выросло на 11% и 9% соответственно. На этом фоне мы активизировали программу модернизации", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, инвестиции в стратегические проекты и реализацию отложенных ремонтов оборудования составили почти $900 млн, став рекордными для "Метинвеста" за последние семь лет. Технологическая стратегия-2030 служит для группы "дорожной картой" в реализации ее приоритетов. Она направлена на усиление ключевых технологических процессов, чтобы заложить прочный фундамент для дальнейшей модернизации последующих переделов.

На ММК им. Ильича, помимо прочего, основным достижением стало строительство машины непрерывного литья заготовки №4, завершенное без особых задержек и в рамках бюджета. Машина устранила узкие места в разливке и фактически увеличила годовой объем производства стали на 40% – до 4,3 млн тонн.

"Важно отметить: около трети стоимости проекта было профинансировано за счет долгосрочной кредитной линии, выданной под гарантии австрийского экспортно-кредитного агентства", - сказал Ю.Рыженков.

При этом он добавил, что на горнодобывающих предприятиях "Метинвест" осуществляет масштабную модернизацию карьерной техники, чтобы нарастить объемы и повысить эффективность производства. Так, на Северном и Центральном ГОКах проводятся ремонты машин окомкования, что позволит группе получить дополнительную маржу за счет высоких премий на окатыш.

"Метинвест" также целенаправленно работает над обеспечением своего долгосрочного будущего, констатировал Ю. Рыженков. По его словам, в 2018 году группа приобрела миноритарные доли в двух активах, которые идеально подходят для ее бизнес-модели. Они помогут усилить вертикальную интеграцию, а также повысить устойчивость к экономическим циклам. Приобретение 24,99% в крупнейшем украинском угольном бизнесе и 23,71% в "Южкоксе" обеспечит долгосрочное снабжение высококачественным коксующимся углем и коксом, а также упрочит самообеспеченность "Метинвеста" этим ключевым сырьем.

Согласно отчету, приобретена доля в размере 24,99% в шахтоуправлении "Покровское" и Свято-Варваринской обогатительной фабрике, вместе представляющих собой крупнейший в Украине угледобывающий и производственный комплекс, за $190 млн для обеспечения долгосрочных поставок высококачественного угля, находящегося поблизости от коксохимических активов группы. Также приобретена доля в размере 23,71% в украинском производителе металлургического кокса - "Южкоксе" - за $30 млн для улучшения долгосрочной самообеспеченности коксом. Кроме того, приобретено 100% в компании "Юнистил", которая владеет линией оцинкования производственной мощностью до 100 тыс. тонн в год.

На фоне благоприятных цен на металлопродукцию и железорудное сырье, а также продолжающегося экономического подъема в Украине группа в 2018 году продемонстрировала внушительные финансовые результаты. Выручка выросла на 33% по сравнению с предыдущим годом за счет усиленного внимания к приоритетным рынкам. Показатель EBITDA вырос на 23%, тогда как вклад металлургического и горнодобывающего сегментов в достижение этого показателя был равным. Свободный денежный поток за год достиг $673 млн, увеличившись почти в пять раз за год благодаря высокому показателю EBITDA и дивидендам, полученным от совместного горнодобывающего предприятия.

Кроме того, после успешного рефинансирования облигаций и синдицированного кредита "Метинвест" нормализировал свой долговой портфель.

"Нам удалось получить устойчивый график погашения и, как результат, улучшить инвестиционную привлекательность. Эти достижения официально признаны, когда данная транзакция получила награду за сделку года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки от международного агентства International Financing Review", - отметил топ-менеджер.

В то же время он выразил обеспокоенность, что в 2019 году мировые цены на ЖРС и сталь остаются постоянным источником неопределенности. Торговые войны и опасения по поводу возможного замедления глобального экономического роста оказывают давление на цены. Также в этом году в Украине пройдут президентские и парламентские выборы, что может вызвать некоторую турбулентность.

При этом "Метинвест" продолжит уделять приоритетное внимание улучшению операционных показателей и реализации долгосрочной программы модернизации с упором на здоровье и безопасность персонала и подрядчиков, а также снижение воздействия на окружающую среду.

"Я хотел бы поблагодарить наших клиентов, инвесторов, кредиторов, сотрудников и другие заинтересованные стороны за их поддержку в течение 2018 года, - резюмировал Ю.Рыженков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".