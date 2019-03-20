Экономика

18:23 20.03.2019

В санкционный список СНБО попали компании, связанные с деятельностью "Крымского титана"

1 мин читать
В санкционный список СНБО попали компании, связанные с деятельностью "Крымского титана"

В обновленный санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попали компании, связанные с деятельностью завода "Крымский титан", расположенного на территории оккупированного украинского полуострова в г.Армянск.

Согласно дополнению к указу президента Украины №82/2019, которым введено в действие решение СНБО, под санкции попали: ООО "Летан Инвестментс Лимитед" (Кипр), ООО "Титанактив" (РФ), ООО "Центр оптимальных технологий" (РФ), ООО "Охна Холдингс Лимитед" (Кипр), ООО "Химкомснаб" (РФ), "Толексис Интерпрайзиз эйдж" (Швейцария).

Санкции в отношении компаний вводятся сроком на три года и предусматривают: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Предусматривается также приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и аннулирование/приостановка лицензий и других разрешений, необходимых для осуществления деятельности, в частности, специальных разрешений на недропользование.

Теги: #снбо #крымский_титан #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 20.03.2019
В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

В санкционных списках Украины - члены Совфеда и депутаты Госдумы, чиновники АП России, советники Путина, участвовавшие в псевдовыборах в "Л/ДНР" и Крыму граждане ЕС и США

18:28 20.03.2019
СНБО включило в санкционный список более 15 российских и крымских стройкомпаний

СНБО включило в санкционный список более 15 российских и крымских стройкомпаний

18:26 20.03.2019
СНБО продлил и ужесточил санкции по отношению к "Яндексу"

СНБО продлил и ужесточил санкции по отношению к "Яндексу"

18:15 20.03.2019
СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

18:09 20.03.2019
СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

СНБО Украины включил в санкционный список 11 российских издательств

17:36 20.03.2019
Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

17:08 20.03.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

14:48 20.03.2019
Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

Турецкий БПЛА точно уничтожил цели в рамках испытаний в Украине - Турчинов

11:18 19.03.2019
Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

16:49 18.03.2019
Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Волкер ожидает, что санкции в отношении РФ за агрессию против Украины будут периодически ужесточаться

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО Украины повторно ограничил вывод капиталов из украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и ВЭБ

Кабмин наделил себя полномочиями назначения главы "Нафтогаза" без представления набсовета

Украина планирует войти в следующую зиму с запасами в ПХГ около 20 млрд куб. м газа

"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

"Укрзализныця" не планирует индексацию цен на пассперевозки в 2019г, ожидает разрешение на дерегуляцию тарифов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин наделил себя полномочиями назначения главы "Нафтогаза" без представления набсовета

Авиакомпания SkyUp откроет четыре новых рейса из Харькова и один из Запорожья

Нефть перешла к росту на данных о падении запасов, Brent торгуется у $67,9 за баррель

Украина планирует войти в следующую зиму с запасами в ПХГ около 20 млрд куб. м газа

"Укринтерэнерго" отключит от э/э должников вне зависимости от вида их деятельности – Насалик

"Укрзализныця" не планирует индексацию цен на пассперевозки в 2019г, ожидает разрешение на дерегуляцию тарифов

Насалик констатирует интерес иностранных компаний к разработке в Украине углеводородных участков на условиях СРП

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен за два года инвестировать в обновление внутренних газопроводов 270 млн грн

Глава Минэнергоугля раскритиковал деятельность "Нафтогаза" и его главы

Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА