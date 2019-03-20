В санкционный список СНБО попали компании, связанные с деятельностью "Крымского титана"

В обновленный санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попали компании, связанные с деятельностью завода "Крымский титан", расположенного на территории оккупированного украинского полуострова в г.Армянск.

Согласно дополнению к указу президента Украины №82/2019, которым введено в действие решение СНБО, под санкции попали: ООО "Летан Инвестментс Лимитед" (Кипр), ООО "Титанактив" (РФ), ООО "Центр оптимальных технологий" (РФ), ООО "Охна Холдингс Лимитед" (Кипр), ООО "Химкомснаб" (РФ), "Толексис Интерпрайзиз эйдж" (Швейцария).

Санкции в отношении компаний вводятся сроком на три года и предусматривают: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Предусматривается также приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и аннулирование/приостановка лицензий и других разрешений, необходимых для осуществления деятельности, в частности, специальных разрешений на недропользование.