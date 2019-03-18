Мининфраструктуры намерено развивать вьетнамский порт "Лотос" как логистический центр для украинских товаров

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вьетнамский порт "Лотос" (38% принадлежит украинскому ГП "ЧМП Бласко") как возможную площадку для создания логистического центра, через который может быть налажен экспорт украинских товаров на рынки Азии.

Как сообщил в интервью изданию "Центр транспортных стратегий" заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, вопрос продажи иностранного актива в виде корпоративных прав на долю в уставном капитале совместного украинского-вьетнамского предприятия "Лотос" на повестке дня не стоит.

"Изучается вопрос о возможности использования портовой инфраструктуры СП "Лотос" в качестве логистического центра для выхода продукции украинского производства на восточные рынки. Это обусловлено также крайне благоприятными условиями расположения порта - предприятие находится в устье реки Сайгон, которая впадает в Южно-Китайское море, что открывает удобные пути сообщения с глобальными восточными центрами бизнес активности - Сингапуром и Гонконгом", - отметил В.Довгань.

Он также сообщил, что порт в полной мере выплачивает дивиденды и показывает стабильный рост выручки.

В.Довгань также проинформировал, что развитие предприятия может осуществляться двумя путями: наращиванием имеющихся мощностей или освоением прилегающих территорий и строительством на них новых площадок и инфраструктуры для осуществления транспортной обработки грузов различной номенклатуры.

По его словам, в 2018 году украинская делегация провела рабочую встречу с мэром города Хошимин, в ходе которой были обсуждены вопросы предоставления в долгосрочную аренду прилегающей к порту территории с целью строительства дополнительной контейнерной площадки и причальной стенки порта.

В.Довгань также подчеркнул, что Мининфраструктуры Украины и руководством ГСК "ЧМП", при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел Украины и НАБУ ведется активная работа по поиску и восстановлению прав собственности над некогда утраченным имуществом.

ГСК "ЧМП" во времена б.СССР располагала флотом в 400 судов. В 1990-е большинство кораблей было передано оффшорным компаниям или продано на аукционах за долги.

Решением Хозяйственного суда Одесской области в 2003 году было открыто производство о банкротстве ЧМП, а в феврале 2006-го по решению кредиторов компании началась процедура санации.

Как заявляла в 2011 году Государственная служба морского и речного транспорта ("Укрморречфлот"), активы ЧМП останутся в госсобственности и не будут использованы для погашения кредиторской задолженности предприятия.

Позднее, в том же году, Верховная Рада отказалась поддержать запрос народного депутата Евгения Царькова к президенту Украины Виктору Януковичу о создании следственной комиссии по вопросу ЧМП. В запросе предлагалось привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к банкротству, а также расследовать причастность к данной ситуации экс-президента Украины Леонида Кравчука.

Уже в начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ЧМП. Первичная стоимость основных средств компании на 30 сентября 2016 года составляла 180,4 млн грн, остаточная – 83,168 млн грн.

В 2017 году Украина полностью возобновила государственный контроль над портом во Вьетнаме и ожидала выплаты $250 тыс. дивидендов, недополученных в 2012-2016 гг.

Также по итогам 2017 года украинская сторона получила еще $140 тыс. дивидендов, согласно решению совета правления, принятого на основании финансового аудита СП "Лотос" за 2017 год.