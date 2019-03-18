Экономика

11:21 18.03.2019

Smart Energy вышла на суточную добычу природного газа в 1 млн куб. м

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Smart Energy вышла на суточную добычу природного газа в 1 млн куб. м

Группа компаний Smart Energy по итогам реализации проектов по бурению и капитальному ремонту скважин (КРС) вышла на суточную добычу природного газа в 1 млн куб. м, сообщила пресс-служба группы.

Среди успешных проектов по КРС в Smart Energy отметили расконсервацию находящейся на лицензионном участке "АО "Укргазвыдобування" скважины №1 на Островерховском газоконденсатном месторождении (Харьковская обл.).

Как сообщалось, в 2019 году группа планирует инвестировать в увеличение добычи природного газа порядка 1 млрд грн.

Ранее, в январе 2019 года, группа заявила о достижении исторического суточного максимума добычи газа в 960 тыс. куб. м.

Smart Energy – управляющая компания, входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского и занимающаяся реализацией проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. 

Нефтегазовое направление представлено газодобывающей компанией ЧАО "Укргазвыдобуток" и публичной британской компанией Regal Petroleum с активами в Полтавской области (представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед") и Харьковской области (компания "Пром-Энерго Продукт"). По итогам 2018 года этими компаниями было добыто 295,7 млн куб. м газа, что на 30,8% больше, чем в 2017 году (226 млн куб. м).

Теги: #газ #smart_energy
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