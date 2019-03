"Киевводоканал" объявил международный тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации на $1 млрд

ЧАО "АК "Киевводоканал" как заказчик реализации проекта объявил международный тендер по выбору генеральной подрядной организации для выполнения строительных работ по реконструкции Бортнической станции аэрации (БСА), финансируемой за счет кредита Японии на 108,193 млрд японских иен (около $970 млн).

"Киев начинает реализацию одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в Украине - реконструкцию Бортнической станции аэрации", - цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрация мэра столицы Виталия Кличко.

Бортническая станция аэрации является одним из крупнейших комплексов очистных сооружений в Восточной Европе и единственной станцией очистки сточных вод в Киеве.

Как уточнил "Киевводоканал" на своем сайте, в конце февраля этого года Японское агентство международного сотрудничества JICA, выступающее кредитором от правительства Японии, официально согласовало всю тендерную документацию.

Кредит предоставляется на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет. По условиям кредита, 30% от общей стоимости строительства должно быть направлено на товары и услуги, поставляемые из Японии.

Согласно материалам "Киевводоканала", договорные процедуры и подписание контракта с генподрядчиком запланировано на декабрь 2019 года, а реализация непосредственно строительных работ – с февраль 2020 года по август 2025 года. По итогам модернизации уровень сероводорода на границе санитарно-защитной зоны должен упасть с 2,2-6,01 до 0,07-0,19 мг/куб. м, метана – с 0,3-1 до 0,01 мг/куб. м, метилмеркаптана – с 1,9-5 до 0,09-0,2 и этилмеркаптана – с 3-8,51 до 0,15-0,38 мг/куб. м.

БСА - единственная станция очистки сточных вод в Киеве, очищающая все сточные воды столицы и прилегающих населенных пунктов Киевской области, в частности, Вышгорода, Ирпеня, Вишневого, Гнедина, Счастливого, Чабанов, Коцюбинского, Погребов, Новоселок, Софиевской и Петропавловской Борщаговки, Гатного, в которых проживает 5 млн жителей.

БСА занимает территорию 151 га в Дарницком районе столицы и состоит из трех блоков очистки сточных вод. Станция строилась поэтапно по мере роста и строительства Киева. Первый блок (все по 600 тыс. куб. м в сутки) был введен в 1965 году, второй - в 1976 году, третий - в 1987 году. На сегодня фактический объем сточных вод, поступающих на очистку, составляет от 700 тыс. до 1 млн куб. м в сутки.

Существующие иловые поля занимают общую площадь более 272 га. При проектировании БСА объем осадка на иловых полях прогнозировался на уровне 3,5 млн куб. м, но фактически они переполнены втрое, отмечает "Киевводоканал". На трех иловых полях скопилось более 10 млн куб. м осадка и ежедневно его количество растет, что создает постоянную угроза утечки, затопления прилегающих территорий и загрязнение водных ресурсов.

В рамках подготовки к реализации проекта украинская сторона оснастила строительную площадку площадью 35 га, выполнив работы по вывозу ила с территории "пионерных" иловых полей объемом 125 тыс. куб. м и демонтировав конструкции такиъ полей общим объемом 35 тыс. куб. м.

Кредитное соглашение между JICA и правительством Украины было подписано 15 июня 2015 года. С декабря 2018 года "Киевводоканал" работает с консорциумом японских компаний Nippon Koei Co., TEC International Co. и Nihon Suiko Sekkei Co. как консультантом и проектировщиком рабочей документации. Подписанное с этим консорциумом в марте 2018 года соглашение о совместной деятельности рассчитано на срок 88 месяцев.

Генпроектировщик проекта - ДП "Институт "Киевинжпроект" ООО "Проектный комплекс".