Экономика

19:43 15.03.2019

Минфин Украины сообщил о приостановке запрета местным бюджетам размещать временно свободные средства на депозитах

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Минфин Украины сообщил о приостановке запрета местным бюджетам размещать временно свободные средства на депозитах

Заместитель министра финансов Василий Шкураков сообщил о приостановке запрета местным бюджетам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитах до 2020 года.

"Мы не запрещали никаких размещений средств общего фонда местных бюджетов - мы приостановили действие этого постановления буквально на этот год, чтобы местные бюджеты переориентировались", – сказал он в ходе представления отчета по выполнению государственного бюджета за 2018 год в пятницу.

Замминистра также уточнил, что местные бюджеты в текущем году разместили около 5 млрд грн в ОВГЗ.

"Очень большой интерес у местных громад к ОВГЗ. И Львов, и даже Борисполь, Мариуполь, Днепр интересуются этим инструментом. Они обратились за разъяснениями, как это работает, и сегодня банки, государственные в том числе, внедряют некоторые механизмы и сотрудничают с местными громадами, чтобы искать лучшие возможности для размещения таких ресурсов", – пояснил он.

Как сообщалось, Кабмин 23 января запретил местным бюджетам размешать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах.

Теги: #местный_бюджет #овгз
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