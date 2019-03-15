Экономика

19:19 15.03.2019

Европейские рынки акций выросли в пятницу и завершили неделю в плюсе

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Европейские рынки акций выросли в пятницу и завершили неделю в плюсе

Фондовые индексы стран Западной Европы повысились в пятницу и по итогам недели благодаря снизившимся опасениям ослабления роста мировой экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов повысился на 0,7%, до 381,1 пункта. Лидерами роста стали высокотехнологичные и телекоммуникационные компании. С начала недели Stoxx 600 поднялся на 2,8%.

Британский рынок акций и фунт стерлингов стабилизировались после того, как парламент Великобритании поручил премьер-министру Терезе Мэй попросить у Брюсселя переноса Brexit на более позднюю дату.

Британский индекс FTSE 100 увеличился в пятницу на 0,6%, французский CAC 40 - на 1,04%, германский DAX - на 0,85%. Испанский IBEX 35 прибавил 1,35%, итальянский FTSE MIB - 0,8%.

Как сообщалось, потребительские цены в еврозоне в феврале 2019 года выросли на 1,5% в годовом выражении, ускорив подъем с январских 1,4% - самого слабого темпа с апреля прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Eurostat.

Между тем потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в феврале увеличились на 1% в годовом выражении, замедлив подъем с 1,1% в январе.

Показатели совпали с предварительными данными и средними прогнозами аналитиков.

Акции энергетических компаний Европы выросли благодаря подъему цен на нефть на текущей неделе. Капитализация Royal Dutch Shell увеличилась на 0,5%, Total SA - на 0,9%.

Котировки акций шведского ритейлера H&M упали на 4,9% на торгах в Стокгольме. Данные о квартальной выручке были лучше ожиданий, но с учетом завышенной стоимости акций рынок счел их недостаточно хорошими.

Рыночная стоимость германской финтех-компании Wirecard AG рухнула на 6,7%. Компания оказалась втянута в судебное разбирательство в Лондоне из-за экс-миноритариев индийской фирмы, которую она приобрела в 2015 году. Истцы утверждают, что их обманули в ходе этой сделки.

Курс ценных бумаг Audi опустился на 4,4%, тогда как BMW прибавила 0,4%.

Цена бумаг французской ИТ-компании Atos выросла на 3,3%, германского производителя полупроводниковых измерительных приборов AMS AG - на 5,2%.

Стоимость акций швейцарского банка UBS AG опустилась на 1,1% на новости, что банк зарезервировал $516 млн на выплату штрафа французским властям по делу о помощи гражданам Франции в уклонении от налогов.

Теги: #торги #европа #акции
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