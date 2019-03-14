Экономика

20:07 14.03.2019

JPMorgan выкупил все $350 млн доразмещенных еврооблигаций Украины

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JPMorgan выкупил все $350 млн доразмещенных еврооблигаций Украины

JPMorgan Chase & Co. напрямую одолжил испытывающему нехватку средств украинскому правительству около $350 млн 12 марта, за две недели до первого тура президентских выборов, сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой.

Как говорится в материале издания, банк, заявленный единственным организатором довыпуска 10-летних еврооблигаций Украины, самостоятельно выкупил их, что является отходом от стандартной практики.

По словам источников, сделка может принести миллионы долларов прибыли для JPMorgan, купившего облигации с дисконтом.

Как указывает WSJ, в последние недели украинские правительственные чиновники встречались с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке, чтобы неофициально обсудить вопрос о выпуске новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием, однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов.

В это ситуации JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на $350 млн с погашением в 2028 году и продать их в частном порядке банку, сказали изданию люди, знакомые со сделкой. По их данным, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,50%. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит примерно $5,7 млн, говорится в материале.

Согласно ему, фирмы с Уолл-стрит время от времени совершали такие сделки через так называемые proprietary trading desks до финансового кризиса 2008 года, но редко делали это затем, так как новые правила требуют от них значительного резервирования по таким сделкам.

Как сообщалось, Минфин 13 марта заявил о доразмещении еврооблигаций со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн со ставкой купона 9,75% годовых. Таким образом, общий номинальный объем выпуска возрос до $1,6 млрд. Цена размещения в сообщении не указывалась. Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года.

По словам главы Минфина Оксаны Маркаровой, размещение ценных бумаг проходит в рамках плана внешних заимствований на текущий год. "Выполнение Минфином государственного бюджета в соответствии с составленным планом является важным элементом нормальной ритмичной работы, когда расходы финансируются тогда, когда запланированы, а финансирование поступает вовремя. Вчера, при наличии такой возможности, доразместили один из прошлогодних выпусков", - написала она в соцсети Facebook 13 марта.

Украина в октябре прошлого года разместила еврооблигации на $2 млрд: выпуск 5-летних еврооблигаций на $750 млн и 10-летних – на $1,25 млрд. Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75% годовых. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% годовых и около 10% годовых.

Организаторами выпуска евробондов Украины выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Теги: #еврооблигации #jpmorgan
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