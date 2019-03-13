Fiat Chrysler отзывает почти 900 тыс. машин из-за нарушений норм выбросов

Американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) по собственной инициативе объявил отзыв 862,56 тыс. автомобилей в США по итогам расследования нарушений показателей CO2 в выхлопных газах.

Как говорится в сообщении FCA, отзыву подлежат автомобили брендов Jeep, Dodge и Chrysler 2011-2016 годов выпуска.

В январе FCA достиг соглашения с властями и выплатил $800 млн в виде штрафов и компенсаций автовладельцам. Министерство юстиции тогда обвиняло компанию в том, что ее автомобили с дизельными двигателями нарушают нормы выбросов вредных веществ в выхлопных газах.

Акции FCA дешевеют на 1% в ходе торгов в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 32%, до $28,33 млрд.