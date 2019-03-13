АМКУ разрешил испанской Acciona приобрести более 50% проекта солнечных электростанций "Арцыз-Солар" бизнесмена Хмельницкого

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вначале марта разрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" (Киев) компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.

Об этом сообщается на сайте АМКУ в понедельник.

В конце 2018 года "Арцыз-Солар" получил в аренду земельный участок на территории Павловского сельского совета Арцызского района Одесской области для размещения, строительства, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.

Как сообщалось, АМКУ 1 марта разрешил Dymerka Solar Poland Sp. z o.o приобрести свыше 50% в проектах солнечных электростанций (СЭС) ООО "Гудзовка-Солар-1" и "Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables. Согласно информации UDP Renewables, мощность строящихся в 2019 году СЭС проекта "Гудзовка" составляет 25,9 МВт.

UDP Renewables заявляла, что намерена в дальнейшем оставаться в проектах и после вхождения Acciona, чтобы совместно их развивать.

В июне 2018 года UDP Renewables (Киев) сообщила о договоренности с Acciona о совместном проекте на EUR54,7 млн расширения Дымерской солнечной электростанции (СЭС, Киевская обл.) до 57,6 МВт с 6 МВт путем введения 2-3-4 ее очередей. Первую очередь этой дебютной для себя СЭС UDP Renewables ввела в сентябре 2017 года. Согласно госреестру, в настоящее время Acciona выступает единственным участником этого проекта через Dymerka Solar Poland.

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Согласно информации на сайте UDP Renewables, ее планы предполагают увеличение мощностей введенных в эксплуатацию СЭС с 24 МВт до 175 МВт еще в этом году.

UDP Renewables являются частью UFuture Investment Group с головным офисом в Брюсселе, которая была создана осенью 2017 года и объединила бизнес-проекты В.Хмельницкого.