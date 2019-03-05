Экономика

13:41 05.03.2019

UTG представит на киевском стенде выставки MIPIM украинский портфель проектов на $400 млн

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UTG представит на киевском стенде выставки MIPIM украинский портфель проектов на $400 млн

На международной выставке недвижимости MIPIM-2019, которая состоится 12-15 марта в Каннах (Франция), делегация консалтинговой компании UTG (Киев) намерена представить портфель проектов многофункциональных комплексов в Киеве, Львове, Виннице и Днепре на общую сумму порядка $400 млн.

"Руководство компании, ответственное за инвестиционное направление развития, в рамках выставки представит новые украинские проекты, ознакомит международных экспертов с инвестиционными возможностями на рынке недвижимости Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе UTG.

Среди проектов, которые, в частности, будут представлены на киевском стенде, – многофункциональные комплексы Alfa Mall, Alfa Residence, Alfa District (Днепр), ЖК "Европа", IT-кластер "Гиперкуб" (Винница), первый объект сети нового формата городских отелей Urooms (Львов).

Кроме того, будет презентован отдельный инвестиционный портфель киевских проектов для одного из западных фондов.

Объем инвестиций в портфель проектов составляет порядка $400 млн.

Международная специализированная выставка недвижимости MIPIM проводится с 1990 года. Является площадкой для игроков из всех секторов международной отрасли недвижимости, которая дает доступ к большому числу проектов и к мировым источникам капиталовложений.

Компания UTG создана в 2001 году. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – Ocean Plaza, ТРЦ Lavina Mall, New Way, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

UTG также сопровождает международный капитал в Грузии, Беларуси, России и Молдове.

Теги: #utg #mipim
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