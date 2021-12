Презентованы ключевые проекты, которые представят Украину на MIPIM 22

В рамках мероприятия Ukraine at MIPIM (проект участия и продвижения украинского рынка недвижимости на выставке) были презентованы основные проекты, которые будут представлять страну на международной инвестиционной выставке MIPIM 2022.

"Уже пять лет мы собираем ключевых игроков на одной площадке, Ukraine at MIPIM. Это пример объединения игроков недвижимости с целью достойно презентовать украинский рынок и в целом бренд Украины на международной арене. Наша задача как организаторов следить за мировыми трендами, фокусом международных компаний, поддерживать коммуникацию с иностранными игроками рынка недвижимости и адаптировать украинскую программу на MIPIM", – сообщила руководитель агентства Invest in Projects, соорганизатор Ukraine at MIPIM Анна Нестуля в ходе презентации проектов.

По ее словам, актуальными ключевыми трендами, которые наблюдаются на глобальных рынках, являются трансформация и диджитализация офисов и городской среды, развитие логистической недвижимости, рост и диверсификация рынка жилья. Кроме этого, отдельным мощным фокусом для иностранных компаний, в частности инвесторов, остаются темы ESG (экология, социальная ответственность и управление) и устойчивого развития.

"В Украине мы также видим подтверждение этого тренда. Компании, представленные на нашей встрече, уже развивают свои проекты в соответствии с мировыми стандартами", – сообщила Нестуля.

По словам организаторов Ukraine at MIPIM, на MIPIM 2022 будут представлены Promprylad.Renovation из Ивано-Франковска, столичные проекты реновации "Арсенала" и "Большевика" компании Q Partners, БФК "Метрополь" компании Altis Holding, Lviv Tech City компании UDP.

Свои проекты на выставке также презентуют компании Dragon Capital и Intergal Bud, STOIC Group.

Представитель MIPIM в Украине Дмитрий Допиро напомнил, что MIPIM с французского – это международная ярмарка профессионалов недвижимости (Le Marché International des Professionnels de l'immobilier).

"В 2022 году главной темой выставки будет "Управляя изменениями в городе" (Driving Urban Change). Борьба за чистый воздух, решение транспортных проблем, комфортные условия для жизни, работы и труда горожан – все это будет обсуждаться на многочисленных конференциях на выставке. MIPIM 2022 состоится с 15 по 18 марта, и мы приглашаем всех желающих присоединиться к коллективному стенду украинских компаний на MIPIM", - сообщил Допиро.

Участие в MIPIM 22 уже подтвердили Promprylad.Renovation, Toronto-Kyiv, Toronto Property Management, Q Partners, UDP, Altis Holding, Dragon Capital, Intergal Bud, Midland Development, Delta, STRIX, Masnavi Capital, Mandarin Plaza Group, Creator City, STOIC Group, CBM Forum, Arricano.

Участие Украины также поддерживают EBA, Канадско-украинская торговая палата, Украинский клуб недвижимости, посольство Украины во Франции, КГГА, профильные министерства.

Впервые проведенная в 1990-м как мероприятие для инвесторов и девелоперов сегодня MIPIM стала главным событием года среди профессионалов недвижимости, на котором обсуждают общемировые проблемы, тенденции и инновации в отрасли.

Киев и украинские девелоперы участвуют в мероприятии с 2004 года. В последние годы делегацию Киева возглавлял мэр Виталий Кличко. Его участие привлекало дополнительное внимание участников MIPIM.