Экономика

12:02 01.03.2019

Госбанки в 2018г реструктуризировали проблемные кредиты на 20,906 млрд грн - Минфин

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Госбанки в 2018г реструктуризировали проблемные кредиты на 20,906 млрд грн - Минфин

Государственные банки Украины в 2018 году провели реструктуризацию проблемных кредитов на сумму 20,906 млрд грн, при этом 80% процедур реструктуризации было проведено в соответствии с законом "О финансовой реструктуризации".

Об этом сообщается в первом регулярном отчете о состоянии работы государственных банков с проблемными кредитами, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в целом проблемная задолженность госбанков в минувшем году уменьшилась на 4,884 млрд грн, в том числе на 2,783 млрд грн - за счет погашения собственными средствами, на 526 млн грн - за счет реализации залогового имущества, на 1,575 млрд грн - за счет принятия залогового имущества на баланс банка.

Кроме того, госбанки списали 1,483 млрд грн как безнадежную задолженность за счет резерва.

Доля неработающих кредитов в государственных банках в 2018 году сократилась до 67,9% с 71,1%.

Теги: #госбанки #банки #минфин #кредит #реструктуризация
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