Экономика

09:49 28.02.2019

"Кернел" в первом полугодии 2019 ФГ получил $164 млн чистой прибыли

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"Кернел" в первом полугодии 2019 ФГ получил $164 млн чистой прибыли

 "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в первом полугодии 2019 финансового года (ФГ, июль-2018 - июнь-2019), получил $164 млн чистой прибыли, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно финансовому отчету компании на сайте, ее выручка в июле-декабре 2019 ФГ увеличилась в 2,1 раза – до $2 млрд 255,2 млн.

Операционная прибыль "Кернела" увеличилась в 2,4 раза – до $193,4 млн, EBITDA – в 1,9 раза, до $229,9 млн.

По данным компании, доход группы от переработки масличных увеличился на 9% – до $736,5 млн, от инфраструктурного сегмента и продаж в июле-декабре 2019 ФГ вырос в 4,2 раза, до $1 млрд 741,2 млн, от растениеводства – на 22%, до $342,5 млн.

По данным в отчете, компания планирует в 2019 ФГ переработать 3,1 млн тонн подсолнечника, экспортировать 6-6,2 млн тонн зерна.

Теги: #кернел #прибыль
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