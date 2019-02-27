Госгеонедр выставит до конца мая на продажу на электронных торгах 30 нефтегазовых участков

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) подготовит и выставит до конца мая 2019 года на электронные торги 30 нефтегазовых участков, сообщил глава ведомства Олег Кирилюк.

"Мы планируем, что Госгеонедр будет подготовлено больше 30 нефтегазовых участков на протяжении двух месяцев для выставления на аукционы. Эти аукционы должны пройти и завершиться до конца мая", - сказал он на заседании Кабинета министров Украины в среду.

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О.Кирилюк напомнил, что на первые электронные торги в текущем году, которые состоятся 6 марта, выставлены 10 нефтегазовых участков, на вторые (29 апреля) – еще семь.

По его словам, прогнозные ресурсы выставляемых на торги 6 марта участков – более 92 млрд куб. м газа и 16 млн тонн нефти. Стартовая цена лотов – от 5 млн грн до 500 млн грн.

В настоящее время служба согласовывает с Минэкологии выставление на торги еще девять нефтегазовых участков.

О.Кирилюк также сообщил, что служба, помимо проведения углеводородных аукционов, выставит на электронные торги в марте 10 участков с запасами графита, бериллия, циркония.

В целом до конца 2019 года Госгеонедр выставит на электронные торги около 70 участков полезных ископаемых (30 – углеводородные, 40 - рудные и нерудные).