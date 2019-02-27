Boeing создает боевой дрон с искусственным интеллектом

Австралийский филиал корпорации Boeing объявил в среду о планах создания реактивного беспилотного боевого самолета с искусственным интеллектом, который будет выполнять задачи совместно с пилотируемыми истребителями.

Модель беспилотника Loyal Wingman ("Верный ведомый") была впервые представлена в среду на проходящей в Мельбурне аэрокосмической выставке Avalon министром обороны Австралии Кристофером Пайном.

Корпорации Boeing сообщила, что программное обеспечение беспилотника позволит ему летать самостоятельно или в сопровождении пилотируемого самолета. По своему облику и размерам он будет похож на истребитель.

Беспилотник будет иметь длину 11,6 м. Дальность его полета составит 3,7 тыс. км. Он будет оснащен аппаратурой для ведения радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В перспективе он будет оснащаться и ракетно-бомбовым вооружением.

Дрон будет создаваться на предприятии корпорации Boeing в австралийском городе Брисбене.

На выставке был представлен анимационный ролик, который показал полет трех перспективных беспилотников рядом с истребителем-бомбардировщиком Королевских ВВС Австралии F/A-18, а также с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail.

"Нам нужна гибкость и маневренность человека, объединенного со скоростью машины. Когда мы соединяем их вместе, мы получаем довольно удивительный результат", - отметил командующий Королевскими ВВС Австралии маршал авиации Лео Дэвис, говоря о взаимодействии дронов с искусственным интеллектом с пилотами истребителей.

Boeing ожидает, что первый полет беспилотника с искусственным интеллектом состоится уже в 2020 году.