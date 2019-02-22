Экономика

10:01 22.02.2019

ЕБРР вскоре выделит финансирование ряду объектов ВИЭ в Украине

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ЕБРР вскоре выделит финансирование ряду объектов ВИЭ в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в ближайшее время выделит финансирование для ряда крупных объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Украины.

Как сообщила старший банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина в ходе конференции "Аукционная система поддержки возобновляемой электроэнергетики в Украине" в четверг, работа по этим объектам была начата еще до прекращения банком приема заявок на новые проекты строительства солнечных электростанций (СЭС), обусловленного отсутствием утвержденного закона о "зеленых" аукционах.

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О.Еремина выразила надежду на принятие закона об аукционах и его подписание президентом в ближайшие недели, отметив, что после этого прием заявок будет возобновлен.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года "зеленых" аукционов, предусматривающих предоставление господдержки для ВИЭ-проекта тому претенденту, который сможет предложить наименьший тариф на производство энергии будущим объектом. Предлагается установить требование к участникам по предоставлению банковской гарантии на уровне EUR15 тыс. за 1 МВт.

Теги: #ебрр #виэ #кредит
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