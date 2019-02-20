Экономика

20:23 20.02.2019

Facebook в середине марта ужесточит политику размещения предвыборной рекламы в Украине

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Facebook в середине марта ужесточит политику размещения предвыборной рекламы в Украине

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook в середине марта ужесточит политику размещения пользователями рекламы, касающейся предстоящих в Украине 31 марта выборов президента, сообщила продакт-менеджер Facebook Сара Шифф (Sarah Schiff).

"С минувшей недели мы начали временно запрещать зарубежную предвыборную рекламу относительно Украины. Это часть наших мер по предотвращению внешнего влияния. Помимо этого, в середине марта мы намерены установить (в Украине – ИФ) новые правила размещения политической рекламы (advertising transparency tools), аналогичные тем, которые ранее были установлены в США, Бразилии, Индии и Великобритании", - сказала она во время телефонной конференции с журналистами в среду.

По ее словам, новые правила предполагают более жесткую идентификацию лиц, размещающих такую рекламу.

"Мы будем требовать от таких лиц предоставления действительных документов об идентификации личности, и подтверждения, что они являются теми, кем представляются. Это одно из наших обязательств: обеспечить, что за политической рекламой в Facebook стоят подлинные лица", - подчеркнула С.Шифф.

В то же время она добавила, что новая политика предполагает более широкие возможности по изучению размещенной рекламы.

"Можно будет увидеть больше информации об исполнителях, сколько времени было потрачено на рекламу, сколько она собрала эмоций, является ли она актуальной, демографический срез о лицах, просмотревших рекламу: возраст, стать, место. Вся эта информация будет размещена в так называемой "библиотеке рекламы" (facebook.com/adlibrary), которая доступна для всеобщего ознакомления", - объяснила представитель Facebook.

Теги: #реклама #facebook
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