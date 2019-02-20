YouTube смягчил систему наказания пользователей

Сервис видеохостинга YouTube объявил об изменении правил. Пользователей не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса за нарушения правил его использования, говорится в официальном блоге сервиса.



«С самых первых дней [работы YouTube] мы полагались на систему трех «страйков» и уведомления по электронной почте, чтобы дать каждому возможность пересмотреть и понять, что пошло не так, прежде чем они столкнутся с более серьезными последствиями, — говорится в блоге. — И это работает: 94% тех, кто получает первый «страйк», никогда не получают второго».

Ранее после первого нарушения пользователь получал предупреждение от сервиса и на 90 дней лишался возможности проводить прямые трансляции, после второго следовал двухнедельный запрет на добавление новых видеороликов, после третьего — аккаунт нарушителя блокировали на три месяца.



Согласно обновленным правилам, теперь пользователь, чей контент нарушит правила хостинга, получит предупреждение. Контент с нарушениями будет удален, однако других штрафных санкций не последует. При последующих нарушениях последуют предупреждениях: сначала недельный запрет на проведение трансляций и добавление новых материалов, затем, за повторное нарушение в течение 90 дней, последует двухнедельный запрет на загрузку контента. Третий предусматривает блокировку аккаунта на 3 месяца.



Новые правила вступают в действие 25 февраля.