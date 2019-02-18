Долг по возмещению НДС подлежит взысканию из госбюджета – Верховный суд

Подтвержденный судом долг по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) подлежит взысканию из государственного бюджета, свидетельствует постановление Большой палаты Верховного суда по делу между ООО "Аскоп-Украина" и Государственной фискальной службой (ГФС), которым суд обязал Госказначейство выплатить 4,45 млн грн НДС и 211 тыс. грн начисленной пени.

"Большая палата ВС пришла к выводу, что эффективным способом защиты, который обеспечит восстановление нарушенного права истца, является взыскание из государственного бюджета Украины в его пользу задолженности бюджета по возмещению налога на добавленную стоимость и пени, начисленной на сумму такой задолженности", – указывается в сообщении суда на сайте "Судебная власть" в понедельник.

При этом, по мнению суда, обязательство внести заявления общества во Временный реестр заявлений о возврате сумм бюджетного возмещения не приведет к эффективному возобновлению права налогоплательщиков.

Согласно тексту решения, Верховный суд отклонил кассационную жалобу Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе главного управления ГФС в Киеве по делу о признании противоправной бездеятельности и взыскании задолженности из бюджета возмещения НДС.

Суды предыдущих инстанций установили, что истец подал к органу государственной налоговой службы в электронной форме налоговую декларацию по НДС, в которой заявил сумму, подлежащую бюджетному возмещению.

Вместе с налоговой декларацией истец подал заявление о возмещение суммы бюджетного возмещения и расчет этой суммы, отмечается в сообщении суда.

В свою очередь, контролирующий орган провел документальную внеплановую выездную проверку относительно правомерности бюджетного возмещения НДС в банке. Согласно ее заключениям оказалось невозможным подтвердить сумму бюджетного возмещения – ведомство не получило ответов на запросы о проведении встречных проверок по цепочкам поставок.

Большая палата ВС пришла к выводу, что при отсутствии механизма реального возмещения согласованной суммы НДС налогоплательщику, Госказначейство обязано выплатить в пользу истца данную сумму с учетом пени.

"Большая палата ВС учла, что закон не устанавливает зависимость выплаты налогоплательщику бюджетного возмещения уплаты НДС его контрагентами или на основаниях незавершения проверки его контрагентов, а также в связи с отсутствием ответов на запросы налогового органа о проведении встречных проверок по цепочкам поставок", – отмечается в сообщении суда.

Также неподача контролирующим органов после завершения проверки в Госказначейство соответствующего заключения с указанием подлежащей возмещению суммы и непогашение в связи с этим задолженности по НДС не может лишить налогоплательщика на получение бюджетного возмещения, если он предоставил требуемые Налоговым кодексом документы. А также данный факт не может лишать налогоплательщика права предъявлять требования по взысканию пени, свидетельствует постановление суда.