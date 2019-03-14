Экономика

17:39 14.03.2019

Госказначейство 14 марта выплатило 1 млрд грн бюджетного возмещения НДС

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Госказначейство 14 марта выплатило 1 млрд грн бюджетного возмещения НДС

Государственная казначейская служба в четверг выплатила 987,5 млн грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Согласно данным Госказначейства, наибольшую сумму получил агроэкспортер "Кернел-трейд" - 812,5 млн грн, а также "Подольскэнерго" - 118,2 млн грн.

В целом ГКСУ с начала марта выплатила 1,2 млрд грн возмещения НДС.

Как сообщалось, в феврале-2019 показатель возмещения НДС снизился до 13,05 млрд грн после рекордных 19,71 млрд грн в январе - разница составила 34%.

Теги: #ндс #возмещение_ндс #госказначейство
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