Госказначейство 28 марта возместило 3,5 млрд грн НДС

Государственная казначейская служба (ГКСУ) 28 марта возместила 3,567 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Согласно материалам ГКСУ, наибольшие суммы бюджетного возмещения указанного налога получили аффилированные с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича - 993,048 млн грн, "Запорожсталь" - 497,713 млн грн и "Азовсталь" - 394,893 млн грн.

Помимо этого, в четверг один из крупнейших операторов на зерновом рынке "Нибулон" получил 380,885 млн грн возмещения НДС, а агроэкспортеры "АТ Каргилл" и "Гленкор Агрикалчер Украина" - 243,8 млн грн и 153,38 млн грн соответственно, указывается в материалах ГКСУ.

В целом 28 марта возмещение указанного налога получили 234 компании.

С начала марта сумма бюджетного возмещения НДС составила 5,781 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Как сообщалось, в феврале показатель возмещения НДС снизился до 13,05 млрд грн после рекордных 19,71 млрд грн в январе 2019 года.