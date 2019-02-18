Экономика

11:13 18.02.2019

Турецкая Emsolt строит СЭС мощностью 11 МВт в Хмельницкой области и планирует расширить проект

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Турецкая Emsolt строит СЭС мощностью 11 МВт в Хмельницкой области и планирует расширить проект

Турецкая Emsolt Investments holdings Ltd начала строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 11 МВт в Хмельницкой области и планирует расширить проект.

Соответствующая информация была озвучена в ходе встречи председателя Госагентства по энергоэффективности и энергосбережения Сергея Савчука с представителями компании в пятницу, сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

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На встрече стороны обсудили перспективы инвестирования в СЭС и биогазовые установки.

Турецкая Emsolt в 2017 году предложила проекты по строительству СЭС в Украине общей мощностью в 100 МВт. В настоящий момент компания строит станции в Житомирской и Хмельницкой областях общей мощностью около 20 МВт.

Теги: #emsolt_investments_holdings #хмельницкая_область #сэс
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